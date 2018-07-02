 В Україні почалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

В Україні почалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів

В Україні розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників до вищих навчальних закладів.

Студенти

З 2 по 25 липня в Україні триватиме реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів. Про це у понеділок, 2 липня, повідомили на офіційній веб-сторінці міністерства освіти і науки України. Подання електронних заяв на вступ до вищих навчальних закладів розпочнеться 12 липня і триватиме до 26 липня. 

Цьогоріч заяви в електронній формі мають подавати вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліста на базі 11 класів, йдеться в повідомленні міносвіти.

Як раніше повідомлялося, міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич зазначила, що на бюджетну форму навчання можна буде подати сім заяв на чотири спеціальності. Кількість заяв на навчання за контрактом необмежена. Очільниця міносвіти раніше зазначала, що для реєстрації в електронному кабінеті не буде можливо скористатися електронними адресами російських провайдерів.

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