В Україні подовжили санкції проти двох російських банків

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України під час засідання в четвер, 11 березня, продовжила санкції проти двох російських банків - Сбербанку і Промінвестбанку, які мали закінчитися 19 березня, ще на три роки, повідомляють "Українські новини". "На сьогодні в нас були два російські банки, які потрапили під санкції ще з 2019 року. 19 березня у них закінчувався цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій іще на три роки", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони продовжить розгляд питань впровадження санкцій щодо фізичних і юридичних осіб. "Що стосується ситуації, пов'язаної з впровадженням санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, наступного засідання ми обов'язково продовжимо розгляд. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання. Дано доручення відповідним органам. Хочу звернути увагу, у нас є п'ять інституцій, які згідно з чинним законодавством на сьогодні подають пропозиції щодо впровадження або скасування санкцій. Це Офіс президента, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, Національний банк і, відповідно, президент України", - заявив Данілов. Він також додав, що "відповіді на запитання, кого стосуватимуться санкції, можна буде отримати лише після засідання РНБО".

Як повідомлялося, цього ж дня секретар РНБО заявив, що Служба безпеки України перевірить обставини голосування щодо ратифікації "харківських угод" у 2010 році, й за наявності підстав буде відкрито кримінальні провадження за статтею про державну зраду стосовно народних депутатів VI скликання.