 В Україні подовжать воєнний стан на 30 днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

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Новини

В Україні подовжать воєнний стан на 30 днів

20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 15 березня.

Розторощений російський танк неподалік Броварів на Київщині

Розторощений російський танк неподалік Броварів на Київщині

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. 

Хроніку подій 24 лютого - 14 березня читайте тут. 

DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)

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Парламент Естонії закликав країни-члени НАТО закрити небо України від російського агресора, йдеться у повідомленні українського парламенету.  Голова ВР Стефанчук заявив, що це перше таке рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Раніше НАТО відмовилося закрити небо над Україною, але вирішило провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Президент Зеленський на це сказав: "Ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові". 

Читайте також:Путін: Країни, що закриють небо над Україною, стануть стороною конфлікту

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Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити продовження воєнного стану з 26 березня на 30 днів. Відповідний законопроєкт для затвердження указу президента про продовження терміну дії воєнного стану зареєстрований у Верховній Раді. Нині воєнний стан запроваджений до 27 березня.

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Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій території України

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.

  • Волноваха, 12 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.

  • Волноваха

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.

  • Волноваха, 12 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".

  • Донецьк, 14 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.

  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.

  • Лондон

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.

  • Варшава

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.

  • Львів

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.

  • Медика

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.

  • Перемишль

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.

  • Единбург, 13 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".

  • Париж, 13 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".

    Автор: Микола Пермяков


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Як печиво із синьо-жовтим прапором у США стало символом допомоги Україні (14.03.2022)

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