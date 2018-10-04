В Україні патрульна поліція починає використовувати радари TruCam

З понеділка, 8 жовтня, в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почнуть використовувати радари TruCam, повідомила українська патрульна поліція. Радари будуть використовуватися тільки з розміщенням дорожніх знаків, які повідомляють про фото- відеофіксацію порушень на дорогах. "У місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть перебувати службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору", - йдеться у повідомленні партульної поліції у соцмережі Facebook.

До 15 жовтня TruCam використовуватимуть у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення. Штрафувати порушників у цей час не будуть. "Наше завдання заохотити і спонукати водіїв знизити швидкість особливо в тих місцях, де є підвищений рівень ДТП з постраждалими і загиблими. Під час пілотного періоду штрафування не буде. Будемо зупиняти транспортний засіб, попереджати водія, бо це життя перш за все водія і також пасажирів", - заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Надалі водіїв будуть штрафувати за порушення. За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на годину штраф складе 255 гривень, понад 50 кілометрів - 510 гривень. За словами Білошицького, зараз у поліції є 25 радарів, про місця встановлення водіїв поінформували напередодні. Надалі кількість радарів на дорогах збільшуватиметься.

Для запобігання зловживанням і для зменшення корупційних ризиків пристрій TruCam містить алгоритм шифрування, що захищає від втручання в роботу системи і будь-якого коригування даних. "Прилад містить спеціальну систему шифрування даних. Інспектор не має доступу, і не може видалити будь-які моменти самостійно", - наголосив Білошицький. Також служба моніторингу Департаменту патрульної поліції контролюватиме кількість складених адміністративних матеріалів і кількість збережених відео.