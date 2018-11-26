 В Україні офіційно опубліковано указ президента про воєнний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

В Україні офіційно опубліковано указ президента про воєнний стан

Офіційна газета "Урядовий кур'єр" опублікувала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в Україні. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про затвердження указу.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Указ президента України Петра Порошенка про запровадження воєнного стану на 30 днів у середу, 28 листопада, опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Видання опублікувало указ президента "Про рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 26 листопада 2018 року "Про внесення змін до рішення РНБО від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні". В оприлюдненому виданням рішенні РНБО від 26 листопада зазначається, що воєнний стан запроваджується в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

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Водночас голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про затвердження указу президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану на 30 діб у прикордонних областях із Росією та Придністров'ям, а також уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, передають "Українські новини". Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада затвердила запровадження воєнного стану на 30 діб. Приводом до цього стали події 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.

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