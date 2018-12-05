 В Україні опублікували закон про припинення договору про дружбу з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

В Україні опублікували закон про припинення договору про дружбу з РФ

У газеті Верховної Ради "Голос України" опублікований закон про припинення договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Дія підписаного в 1997 році договору припиниться з 1 квітня 2019 року.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Текст закону про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією опублікували у газеті Верховної Ради України "Голос України" у вівторок, 11 грудня. Закон набуде чинності 12 грудня. Президент України Петро Порошенко підписав документ 10 грудня.

"Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу", - написав президент України 10 грудня у своєму мікроблозі Twitter.

DW.COM

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За відповідний президентський законопроект щодо припинення дії Договору про дружбу з РФ у Верховній Раді проголосували 277 народних депутатів. Згідно з проектом закону, дія договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Він набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.

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