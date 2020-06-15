 В Україні на хабарі затримали главу ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

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Новини

В Україні на хабарі затримали главу ОДА

Українські правоохоронні органи затримали "на гарячому" голову ОДА. За повідомленнями ЗМІ, ним є голова Кіровоградської обладміністрації Андрій Балонь.

В Україні главу ОДА затримали під час отримання хабара

В Україні главу ОДА затримали під час отримання хабара

Голову обласної державної адміністрації України та посадовця обласної державної адміністрації затримано "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 мільона гривень в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами" , - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці НАБУ в соцмережі Facebook увечері у четвер, 25 червня.

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За даними слідства, перший транш в 100 тисяч гривень чиновники ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передання другого траншу в розмірі 250 тисяч гривень вони були затримані.

"Голову ОДА та його пособника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину", - підсумували в НАБУ. У повідомленні НАБУ не зазначали прізвищ фігурантів.

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Втім, за повідомленнями низки ЗМІ, НАБУ спільно з СБУ та представниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали голову Кіровоградської обладміністрації Андрія Балоня.

25 червня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Це рішення озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час розгляду кадрових питань. Причину звільнення він не називав.

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Андрій Балонь був призначений головою Кіровоградської обласної державної адмініатрації в листопаді 2019 року. До цього призначення він обіймав посаду заступника голови Херсонської облдержадміністрації з гуманітарних питань, фінансів та взаємодії з правоохоронними органами. У 2003-2015 працював слідчим, очолював слідчі відділи Міністерства внутрішніх справ у Львівській, Житомирській та Полтавській областях.

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