 В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти

Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського.

Націоналісти у Києві під час маршу з нагоди створення УПА (жовтень 2018 року)

Націоналісти у Києві під час маршу з нагоди створення УПА (жовтень 2018 року)

Низка українських націоналістичних політичних сил - партії ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів (КУН) і організація "С14" - заявили про підтримку "свободівця" Руслана Кошулинського як кандидата в президенти України на виборах 2019 року. Заяву про це у понеділок, 19 листопада, поширила прес-служба "Свободи".

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Юрій Бойко був міністром в уряді Миколи Азарова, з його ім'ям пов'язують велику корупційну аферу. (16.11.2018)

Активісти націоналістичних організацій провели в центрі Києва акцію "За українське майбутнє без олігархів", у якій, за даними поліції, взяло участь понад п'ять тисяч людей. (03.04.2018)

У заяві ідеться про те, що у 2019 році існує загроза того, що Україна "впаде у прірву реваншу промоськовських сил", і лише "націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля". Заяву про висунення єдиного кандидата на вибори президента підписали лідери названих партій та організацій. Про підтримку Кошулинського заявив також і лідер Національного руху "Дія" Дмитро Ярош, йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 листопада в опозиційному об'єднанні "Опозиційна платформа - За життя" заявили про наміри висунути єдиним кандидатом Юрія Бойка, співголову парламентської фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.

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