В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти

Низка українських націоналістичних політичних сил - партії ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів (КУН) і організація "С14" - заявили про підтримку "свободівця" Руслана Кошулинського як кандидата в президенти України на виборах 2019 року. Заяву про це у понеділок, 19 листопада, поширила прес-служба "Свободи".

У заяві ідеться про те, що у 2019 році існує загроза того, що Україна "впаде у прірву реваншу промоськовських сил", і лише "націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля". Заяву про висунення єдиного кандидата на вибори президента підписали лідери названих партій та організацій. Про підтримку Кошулинського заявив також і лідер Національного руху "Дія" Дмитро Ярош, йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 листопада в опозиційному об'єднанні "Опозиційна платформа - За життя" заявили про наміри висунути єдиним кандидатом Юрія Бойка, співголову парламентської фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.