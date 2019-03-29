 В Україні настав ″день тиші″ перед президентськими виборами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

В Україні настав "день тиші" перед президентськими виборами

За добу до виборів президента в Україні заборонена будь-яка агітація. На пост глави держави претендують 39 кандидатів.

Вироби в Україні

В Україні настав "день тиші", коли заборонена будь-яка передвиборна агітація. В суботу, 30 березня, напередодні виборів глави держави, заборонено зокрема публічні оцінки діяльності кандидатів на пост президента, проведення зустрічей з виборцями, а також масових заходів і демонстрацій.

DW.COM

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Ризики реалізації незаконних способів впливу на волевиявлення виборців залишаються в Україні дуже високими, йдеться в звіті Громадянської мережі "Опора". (29.03.2019)

Ще з 29 березня стала діяти заборона на публікацію в ЗМІ інформації про результати соціологічних опитувань щодо рейтингів кандидатів. Вибори президента України призначені на 31 березня. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 ранку і закриються о 20:00 вечора. Відповідно до закону "Про вибори президента України", право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

Результати екзитполів оприлюднять тільки після закінчення голосування. В остаточний список увійшли 39 кандидатів, серед яких - чинний глава держави Петро Порошенко, екс-прем'єр-міністерка і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, а також комік і художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Другий тур 21 квітня

Президентська виборча кампанія в Україні почалася 31 грудня 2018 року. Якщо в день виборів 31 березня жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначено другий тур, що відбудеться 21 квітня. В такому разі офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави відбудеться до 31 травня.

Спостерігати за виборчим процесом в Україні будуть 2020 представників з 16 країн і 15 міжнародних організацій. Спостерігачів з Росії, яка в Україні визнана агресором, не пустили.

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  • Володимир Зеленський

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  • Анатолій Гриценко

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    Анатолій Гриценко

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  • Олег Ляшко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Олег Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у цій передвиборчій кампанії знову використовує імідж "хлопця з народу", який не цурається епатажних і популістських заяв. Зокрема, він уже обіцяв заарештувати "всю російську агентуру в Україні" та пропонував повернути смертну кару "за корупцію, державну зраду та тероризм". Також Ляшко традиційно вимагає зниження цін та скасування більшості податків.

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

У президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року візьме участь рекордна кількість кандидатів. Коротко про лідерів електоральних симпатій. (08.02.2019)  

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