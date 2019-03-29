В Україні настав "день тиші" перед президентськими виборами

В Україні настав "день тиші", коли заборонена будь-яка передвиборна агітація. В суботу, 30 березня, напередодні виборів глави держави, заборонено зокрема публічні оцінки діяльності кандидатів на пост президента, проведення зустрічей з виборцями, а також масових заходів і демонстрацій.

Ще з 29 березня стала діяти заборона на публікацію в ЗМІ інформації про результати соціологічних опитувань щодо рейтингів кандидатів. Вибори президента України призначені на 31 березня. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 ранку і закриються о 20:00 вечора. Відповідно до закону "Про вибори президента України", право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

Результати екзитполів оприлюднять тільки після закінчення голосування. В остаточний список увійшли 39 кандидатів, серед яких - чинний глава держави Петро Порошенко, екс-прем'єр-міністерка і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, а також комік і художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Другий тур 21 квітня

Президентська виборча кампанія в Україні почалася 31 грудня 2018 року. Якщо в день виборів 31 березня жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначено другий тур, що відбудеться 21 квітня. В такому разі офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави відбудеться до 31 травня.

Спостерігати за виборчим процесом в Україні будуть 2020 представників з 16 країн і 15 міжнародних організацій. Спостерігачів з Росії, яка в Україні визнана агресором, не пустили.