 В Україні настав ″день тиші″ перед другим туром виборів президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

В Україні настав "день тиші" перед другим туром виборів президента

За законом, передвиборча агітація в Україні закінчилась опівночі у ніч на суботу, 20 квітня, напередодні дня голосування.

В Украхні - день тиші перед виборами

В Украхні - "день тиші" перед виборами

В Україні в суботу, 20 квітня, настав "день тиші" перед днем голосування в другому турі виборів президента країни в неділю, 21 квітня, інформує "Інтерфакс-України". "Передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів", - йдеться в статті 57-й закону про вибори президента України.

Відповідно до закону, в "день тиші" забороняється "публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост президента України і розповсюдження політичної реклами". Закон також визначає, що передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади..

У другому турі за пост глави української держави змагатимуться чинний президент Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський. Центральна виборча комісія України (ЦВК) має назвати ім'я нового президента України вже до 1 травня. За Конституцією України, новообраний президент має обійняти свою посаду не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, який відбувся 31 березня, висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, а чинного президента Порошенка - 15,95 відсотка. 

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