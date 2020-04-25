 В Україні набув чинності закон про державну мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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Новини

В Україні набув чинності закон про державну мову

Українська мова відтепер має статус єдиної державної мови у всіх сферах життя окрім приватного спілкування та релігійних обрядів.

Верховна Рада ухвалила закон про українську мову як державну 25 квітня

Верховна Рада ухвалила закон про українську мову як державну 25 квітня

В Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада України ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав  колишній президент України Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території України. 

Хто зобов'язаний володіти державною мовою

Закон зобов'язує представників багатьох органів влади та державних і комунальних структур під час виконання своїх службових обов'язків спілкуватися виключно державною мовою. Відтепер володіти державною мовою зокрема зобов'язані керівники держави, народні депутати, судді і прокурори, службовці Національного банку України, педагоги, медики державних медичних закладів, офіцерський склад тощо.

Культурні заходи також мають відбуватися українською мовою. Використання інших мов дозволяється лише, якщо це виправдано творчим задумом. Художні фільми мають демонструвати українською мовою або з дубляжем чи субтитрами. Книговидавці, внесені до Держреєстру, зобов'язані видавати українською не менше половини своєї продукції.

DW.COM

У новій редакції українського правопису міститься інформація про утворення іменників жіночго роду - фемінітивів. (23.05.2019)

Новий закон про державну мову передбачає м'яку українізацію: безкоштовні мовні курси для всіх охочих, відсутність кримінальної відповідальності за його порушення та вільне використання інших мов у приватному спілкуванні. (17.05.2019)

Згідно з новим законом, ухваленим в Україні, українська домінуватиме в публічному просторі. Захист мов нацменшин має бути врегульований окремим законом. (25.04.2019)

Окрім того, усі підприємства і організації всіх форм власності, які працюють зі споживачами, мають здійснювати обслуговування українською мовою. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

Окремі положення закону, зокрема щодо обслуговування споживачів чи мови друкованих ЗМІ, а також мови ЗНО, набудуть чинності дещо пізніше.  

"Опозиційний блок" - проти

Наприкінці червня півсотні депутатів, головно парламентарі від "Опозиційного блоку" і групи "Відродження", підписали подання до Конституційного Суду України (КСУ) з проханням визнати закон про державну українську мову неконституційним.

Автори подання вважають, що закон порушує право громадян на використання рідної мови, обмежує їхній доступ до культурної продукції, створює атмосферу нетерпимості до мовного розмаїття і дискримінує російськомовних громадян за мовною ознакою. 

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