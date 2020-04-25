В Україні набув чинності закон про державну мову

В Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада України ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав колишній президент України Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території України.

Хто зобов'язаний володіти державною мовою

Закон зобов'язує представників багатьох органів влади та державних і комунальних структур під час виконання своїх службових обов'язків спілкуватися виключно державною мовою. Відтепер володіти державною мовою зокрема зобов'язані керівники держави, народні депутати, судді і прокурори, службовці Національного банку України, педагоги, медики державних медичних закладів, офіцерський склад тощо.

Культурні заходи також мають відбуватися українською мовою. Використання інших мов дозволяється лише, якщо це виправдано творчим задумом. Художні фільми мають демонструвати українською мовою або з дубляжем чи субтитрами. Книговидавці, внесені до Держреєстру, зобов'язані видавати українською не менше половини своєї продукції.

Окрім того, усі підприємства і організації всіх форм власності, які працюють зі споживачами, мають здійснювати обслуговування українською мовою. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

Окремі положення закону, зокрема щодо обслуговування споживачів чи мови друкованих ЗМІ, а також мови ЗНО, набудуть чинності дещо пізніше.

"Опозиційний блок" - проти

Наприкінці червня півсотні депутатів, головно парламентарі від "Опозиційного блоку" і групи "Відродження", підписали подання до Конституційного Суду України (КСУ) з проханням визнати закон про державну українську мову неконституційним.

Автори подання вважають, що закон порушує право громадян на використання рідної мови, обмежує їхній доступ до культурної продукції, створює атмосферу нетерпимості до мовного розмаїття і дискримінує російськомовних громадян за мовною ознакою.

Дивитись відео 04:26 Поділитись Закон про мову: що кажуть на малій батьківщині Тараса Шевченка (26.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3HUkp Закон про мову: що кажуть на малій батьківщині Тараса Шевченка (26.04.2019)