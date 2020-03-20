В Україні кількість інфікованих на коронавірус зросла до 40

В Україні станом на вечір п'ятниці, 20 березня, зафіксовано 40 випадків інфікування на коронавірус, щи викликає захворювання COVID-19, повідомив Центр громадського здоров'я України. Десять нових випадків зафіксовано в Чернівецькій області.

Наразі в Україні від коронавірусу померло троє людей. Тим часом пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав. В Італії ж від коронавірусу померла вже третя громадянка України, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає видання hromadske. Зокрема, а провінції Бергамо померло двоє українок і ще одна - в Брешії.

Тим часом міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість залучення студентів старших курсів медуніверситетів і лікарів-інтернів до заходів із боротьби з коронавірусом. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз відпрацьовуємо, щоб залучити додатково для посилення медиків студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз перебувають на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх для допомоги лікарям. І саме наші превентивні заходи дадуть нам можливість надати допомогу тим групам, які найбільше її потребуватимуть", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні через поширення коронавірусу оголошено режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.