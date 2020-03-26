 В Україні кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 669 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

В Україні кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 669

За останню добу в Україні зафіксовано 120 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше число інфікованих - у Києві.

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні сягнула 669

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні сягнула 669

В Україні за 31 березня виявлено 120 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, повідомив вранці у середу, 1 квітня, Центр громадського здоров'я МОЗ. Загальна кількість зафіксованих випадків зросла до 669. За даними центру, найбільше випадків зараження зафіксовано у Києві - 134. Серед найбільш уражених також - Чернівецька та Тернопільська області.

За останню добу померли троє людей, в яких виявили коронавірус, а вилікувалися двоє. Загалом в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, одужали 10 осіб. З початку року центр отримав 3 178 підозр на коронавірусну інфекцію.

Тим часом в міністерстві охорони здоров'я нагадали, що з 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати в домашніх умовах.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що запроваджені через пандемію обмежувальні заходи можуть бути послаблені не раніше середини травня. 

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