В Україні кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 669

В Україні за 31 березня виявлено 120 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, повідомив вранці у середу, 1 квітня, Центр громадського здоров'я МОЗ. Загальна кількість зафіксованих випадків зросла до 669. За даними центру, найбільше випадків зараження зафіксовано у Києві - 134. Серед найбільш уражених також - Чернівецька та Тернопільська області.

За останню добу померли троє людей, в яких виявили коронавірус, а вилікувалися двоє. Загалом в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, одужали 10 осіб. З початку року центр отримав 3 178 підозр на коронавірусну інфекцію.

Тим часом в міністерстві охорони здоров'я нагадали, що з 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати в домашніх умовах.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що запроваджені через пандемію обмежувальні заходи можуть бути послаблені не раніше середини травня.