В Україні з 22 травня може відновитися робота громадського транспорту - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у четвер, 14 травня, заявив, що вже з 22 травня у країні можуть поновитися спортивні змагання, відкритися готелі та відновитися робота громадського транспорту.

"Які саме пом'якшення ми плануємо з 22 травня? Це дозвіл на проведення спортивних змагань (але, звичайно, без глядачів). Це відкриття готелів, крім хостелів, без функціонування ресторанів і спортивних закладів. Це зовнішнє незалежне оцінювання. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і на дошкільні навчальні заклади", - сказав він.

Як повідомив Степанов, відповідні пропозиції будуть ухвалені на найближчому засіданні уряду. Він зазначив, що всі етапи пом'якшення карантину розраховані, виходячи з проміжку в 10 днів. "Це той термін, за який ми можемо на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до іншого етапу", - прокоментував міністр. Також урядовець наголосив, що всі етапи впроваджуватимуться за формулою адаптивного карантину.

Читайте також: До спортзалу попри пандемію COVID-19?

Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 422 людини. При цьому добова кількість тих, хто одужав, склала 427 осіб і вперше перевищила число інфікованих.

План відновлення пасажирського сполучення

Міністерство інфраструктури України 14 травня презентувало план відновлення пасажирського сполучення, що враховує три етапи запуску транспорту. На першому етапі планується запуск міського транспорту (крім маршрутних таксі) та приміського (в межах одного району), а також запуск внутрішніх авіаперельотів і часткове відновлення роботи залізниці: курсування до 50 відсотків електричок у години пік, запуск 42 пар потягів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес".

На другому етапі планується дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі приміські потяги, які курсуватимуть у світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних. На третьому етапі пропонується відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення, а також відновити рух сезонних потягів.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко 13 травня попросив український уряд відновити роботу київського метрополітену з 25 травня. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що уряд має намір продовжити карантин після 22 травня.

Дивитись відео 01:09 Поділитись Робот-пес стежить за дотриманням дистанції (13.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3cAEJ Робот-пес стежить за дотриманням дистанції