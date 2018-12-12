 В Україні з 1 травня платитимуть пеню за невчасну сплату комуналки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

В Україні з 1 травня платитимуть пеню за невчасну сплату комуналки

Пеня за невчасну сплату комунальних послуг складатиме до 0,01 відсотка від суми боргу за кожен день прострочки. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків боргу.

Невчасна сплата комуналки коштуватиме щодня 0,01 відсотка від суми боргу

Невчасна сплата комуналки коштуватиме щодня 0,01 відсотка від суми боргу

Українцям доведеться сплачувати пеню за несвоєчасну оплату платежів за житлово-комунальні послуги. Відповідна норма, яка міститься в новій редакції закону "Про житлово-комунальні послуги", набула чинності у середу, 1 травня.

У разі несвоєчасного здійснення комунальних платежів споживачам доведеться платити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем кінцевого терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. При цьому пеня не нараховуватиметься за умови заборгованості держави перед споживачем за надані пільги та субсидії, а також при заборгованості роботодавця перед споживачем із зарплати. Пеня буде нараховуватися тільки на борги, що виникли з 1 травня.

У разі непогашення заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження, комунальні служби зможуть обмежити надання комунальної послуги (окрім електроенергії та газу). За останніми даними Державної служби статистики України, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року становила 69,4 мільярда гривень, що на 6,8 мільярда гривень більше, ніж місяцем раніше.

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Ціна на газ зменшилася

Тим часом за домовленістю між урядом України та "Нафтогазом" ціна на газ для населення з 1 травня зменшиться приблизно на 30 копійок за кубічний метр. Такий підхід і такий рівень ціни було узгоджено на нараді за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У "Нафтогазі" пояснили, що через зменшення цін на газ на зовнішніх ринках з 1 травня кінцева роздрібна ціна газу для населення становитиме 8 247 гривень за тисячу кубометрів. Це на 300 гривень дешевше, ніж зараз. При цьому, якщо ринкові ціни підуть вгору, ціна газу для населення не повинна перевищувати нинішню - 8550 гривень за тисячу кубічних метрів.

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