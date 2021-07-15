В Україні змінили правила в'їзду до країни для невакцинованих осіб

Уряд України в середу, 28 липня, затвердив нові правила в'зду до країни, що передбачають самоізоляцію чи обов'язкове ПЛР- тестування для невакцинованих осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я.

"Новий штам коронавірусу "дельта" активно поширюється в Європі. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які набудуть чинності через 7 днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення коронавірусу на території України, якщо хтось захворіє за межами нашої країни", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду. При цьому громадяни, які виїхали за кордон до набрання чинності цього рішення, зможуть повернутися в Україну безперешкодно.

Кабмін затвердив такі правила перетину кордону України: для іноземців обов'язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус і один з таких документів: негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, визнаними ВООЗ.

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Якщо документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронаірусу вакцинами, визнаними ВООЗ, відсутній, іноземець (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою) встановлює додаток "Вдома" і зобов'язується почати самоізоляцію через 72 години за відсутності негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

Для громадян України перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним за наявності одного з двох документів: документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу, або ж довідки 063-О про отримання першої дози вакцини від коронавірусу.

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Іноземці з видом на проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу. Якщо такі документи відсутні, громадяни та іноземці з дозволом на проживання в Україні (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) встановлюють додаток "Вдома" і зобов'язуються почати самоізоляцію через 72 години за відсутності негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

Крім того, для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії або Індії і перебували на території цих держав більше 7 днів протягом останніх двох тижнів, буде встановлено обов'язкову 14-денну самоізоляцію без права її дострокового завершення. Для перетину КПВВ за відсутності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу або довідки 063-О про першу дозі вакцинації від коронавірусу (крім осіб до 18 років), потрібно буде здати безкоштовний експрес-тест на визначення антигену коронавірусу.