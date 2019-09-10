В Україні здали в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" (ЧАЕС) в понеділок, 26 квітня, отримало ліцензію на промислову експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Церемонія вручення ліцензії відбулася за участю президента України Володимира Зеленського."Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива. Дуже важливо, що сьогодні отримано ліцензію на експлуатацію нового сховища іншого типу - сучасного, більш технологічного і безпечного, у якого термін експлуатації до 100 років", - повідомив він.

Глава держави нагадав, що це спільний проект України та міжнародних партнерів, реалізація якого тривала понад 10 років."Це знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні, в Україні, в Європі і в принципі у всьому світі", - зазначив Зеленський. Ліцензію глава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков вручив виконувачу обов'язків генерального директора ЧАЕС Валерію Сейді.

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Як зазначив Сейда, ліцензія на експлуатацію СВЯП-2 підтверджує, що на цьому об'єкті впроваджено сучасні технології, які повністю відповідають нормативам України і рекомендаціям Міжнародного агентства з атомної енергії. "За кілька років цей напрям безпечного переміщення ядерного палива буде одним із найважливіших напрямків діяльності нашого підприємства", - сказав він.

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Сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) призначене для прийому, підготовки до зберігання й безпосереднього зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловидільних збірок Чорнобильської АЕС. СВЯП-2 прийме на довгострокове зберігання зі старого сховища СВЯП-1 відпрацьоване ядерне паливо у кількості близько 22 тисяч паливних збірок. Термін перевезення всього відпрацьованого ядерного палива - близько 10 років.

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У грудні 2020 року завершено активну фазу "гарячих випробувань", під час яких до СВЯП-2 перевезено 186 відпрацьованих тепловидільних збірок. Роботи з будівництва СВЯП-2 профінансовано з міжнародного рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку. Вартість проєкту становить 448,2 мільйона євро.