В Україні збільшилася кількість нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 26 травня, зареєстрували 21 584 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. За останню добу було зареєстровано 339 нових випадків, що на 80 більше, порівняно із даними на ранок понеділка, коли було зафіксовано 259 нових випадків, повідомляє Центр громадського здоров'я України на офіційній сторінці у Facebook.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 за добу у Львівській області - 45, Рівненській області - 41 та в Києві - 58 випадків.

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Лідерами за кількістю інфікованих, як і раніше, залишаються Чернівецька область (3101), Київ (2710), а також Київська область (1458). Найменше інфікувань офіційно підтвердили в Луганській (44), Чернігівській (134), та Донецькій (155) областях.

Нагадаємо, раныше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі. З 25 травня у Києві після вимушеного двомісячного простою відновив свою роботу метрополітен. Цього ж дня запрацювало й харківське метро.