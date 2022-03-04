 В Україні за час вторгнення РФ загинули 38 дітей - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2022

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Новини

В Україні за час вторгнення РФ загинули 38 дітей - Денісова

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.

Родина з дітьми намагається вийти з Ірпіня на Київщині, 5 березня

Родина з дітьми намагається вийти з Ірпіня на Київщині, 5 березня

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 5 березня читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 6 березня (час київський).

 

++14:49++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракетним ударом у неділю повністю знищено аеропорт у Вінниці. "Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар. Жорстокий, цинічний. Повністю знищено аеропорт", - сказав Зеленський. Він також знову закликав країни Заходу закрити небо над Україною. 

 

++14:40++

Папа Римський Франциск вимагає припинення бойових дій в Україні. "В Україні течуть ріки крові та сліз", - сказав понтифік під час недільної проповіді у Ватикані. Він також додав, що війна в Україні "сіє смерть, руйнування та нещастя". За словами глави римо-католицької церкви, до України відряджено двох кардиналів, щоб допомагати населенню. Понтифік також заявив, що "Святий Престол готовий зробити все заради миру".

++14:30++

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 38 дітей, 71 дитина постраждала. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на Facebook. За її словами, ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну кількість убитих і поранених жителів Маріуполя Донецької області та Ірпеня Київської області поки неможливо. "Лише за останню добу внаслідок обстрілу російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У Бучі на Київщині двоє тяжко поранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з Ірпеня Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних при спробі евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, у тому числі двоє дітей, ще одна людина у тяжкому стані через поранення. Хлопчик, який народився в Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час багатоденного перебування в бомбосховищі в Харкові", - написала Денісова.

 

 

++14:20++

Російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. "Внаслідок вибухів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації. Наразі на місці працюють служби ДСНС.

 

++14:15++

На Донеччині російські війська пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь - населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газу. Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він уточнив, що фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

"На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив Кириленко.

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