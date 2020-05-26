В Україні за добу підтверджено 477 нових випадків COVID-19
В Україні зафіксували 22382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 669 жертв та 8439 людей, які вже одужали. За добу зареєстрували 477 нових випадків.
В Україні за добу зафіксували 477 нових випадків і 11 жертв COVID-19
В Україні станом на ранок четверга, 28 травня, зареєстрували 22 382 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом з часу початку спалаху хвороби. Серед них - 669 летальних випадків та 8439 одужань пацієнтів.
Всього за останню добу зареєстрували 477 нових випадків COVID-19, а 11 осіб, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, померли, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.
Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3201), Києві (2793), а також в Рівненській (1588), Київській (1517), Львівській (1513), Івано-Франківській (1339), та Тернопільській (1131) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (45), Чернігівській (140), та Донецькій (158) областях.
Перехід до адаптивного карантину
Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.
Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі. З 25 травня у Києві після вимушеного двомісячного простою відновив свою роботу метрополітен. Цього ж дня запрацювало й харківське метро.
На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також з 1 червня розпочнуть запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом. З 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.
Лише 10 померлих від COVID-19: як Ісландії це вдалося? (27.05.2020)
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Допомога - так, втручання - ні!
Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Smartwings хоче "розумної" домовленості
Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
TAP: кредит чи поглинання?
Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!
Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Перші збитки за 48 років
Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу
Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"
Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.