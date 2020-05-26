В Україні за добу підтверджено 477 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 28 травня, зареєстрували 22 382 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом з часу початку спалаху хвороби. Серед них - 669 летальних випадків та 8439 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстрували 477 нових випадків COVID-19, а 11 осіб, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, померли, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3201), Києві (2793), а також в Рівненській (1588), Київській (1517), Львівській (1513), Івано-Франківській (1339), та Тернопільській (1131) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (45), Чернігівській (140), та Донецькій (158) областях.

Перехід до адаптивного карантину

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі. З 25 травня у Києві після вимушеного двомісячного простою відновив свою роботу метрополітен. Цього ж дня запрацювало й харківське метро.

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Спортзали та басейни – з 1 червня

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також з 1 червня розпочнуть запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом. З 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.

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