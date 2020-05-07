В Україні за добу померло понад 20 осіб з коронавірусом, 500 нових випадків

Станом на ранок п'ятниці, 8 травня, кількість виявлених в Україні випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 зросла на 504. 310 людей одужали, 21 пацієнт помер. Загальне число зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні сягнуло 14 195. Про це повідомив на брифінгу в Києві міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 44 у дітей та 98 - у медичних працівників. Госпіталізовано до закладів охорони здоров'я 237 осіб. Одужала за добу рекордна кількість - 310 людей, проте 21 пацієнт помер", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Усього від початку епідемії в Україні від коронавірусу одужали 2 706 осіб. 361 людина померла.

Медики провели понад 159 тисяч ПЛР-тестів, повідомив на Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при міністерстві охорони здоров'я.

Карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні подовжено до 22 травня. Деякі обмеження уряд скасовує з 11 травня.