 В Україні за добу зафіксували 525 нових випадків і 23 жертви COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували 525 нових випадків і 23 жертви COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 525 нових випадків COVID-19 і 23 жертви. Найбільше інфікувань зареєстрували у Волинській, Львівській областях та Києві.

В Україні за добу виявили 525 нових випадків і 23 жертви COVID-19

В Україні за добу виявили 525 нових випадків і 23 жертви COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 10 червня, зареєстрували 525 нових інфікувань коронавірусом, 23 летальних випадки та 357 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Волинській області (101), Львівській області (78), Києві (57), Житомирській області (38), Харківській області (33), Київській області (29) та Рівненській області (28).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 28381 випадок інфікування COVID-19, з них - 833 жертви та 12769 людей, які одужали.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Нагадаємо, з 5 червня стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення. 

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Дивитись відео 07:23

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