 В Україні за добу зафіксували 492 нові випадки і 8 жертв COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували 492 нові випадки і 8 жертв COVID-19

В Україні загалом зафіксовано вже 8617 випадків зараження новим коронавірусом, 209 людей померли, 840 - одужали. За добу зареєстрували 492 нові випадків.

МОЗ повідомив про 492 нові випадки зараження коронавірусом в Україні за останню добу

МОЗ повідомив про 492 нові випадки зараження коронавірусом в Україні за останню добу

В Україні станом на ранок неділі, 26 квітня, зареєстрували 8617 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Загалом померли вже 209 людей, у яких виявили коронавірус, 840 пацієнтів одужали. Всього за останню добу зареєстрували 492 нові випадки та вісім померлих, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у соцмережі Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (1188), Чернівецькій (1341), Івано-Франківській (731), Тернопільській (607), Київській (542) та Рівненській (508) областях. Найменше випадків зараження підтверджено у Луганській (29), Донецькій (29), Чернігівській (32), та Хмельницькій (70) областях.

За даними МОЗ, усього в Україні госпіталізовано 2750 інфікованих осіб, з них - 115 дітей та 284 медики. На апараті штучної вентиляції легенів перебувають 107 людей, серед них одна дитина та семеро медиків.

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