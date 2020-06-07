В Україні за добу зафіксували 463 випадки і 9 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка, 8 червня, зареєстрували 463 нові інфікування коронавірусом, дев'ять летальних випадків та 141 одужання. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Києві (72), Закарпатській (64), Чернівецькій (59) та Львівській областях (41).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 27462 випадки інфікування COVID-19, з них - 797 жертв та 12195 людей, які одужали.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Нагадаємо, з 5 червня стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення. Утім, у Києві вирішили поки не відновлювати повноцінну роботу ресторанів через високий показник захворюваності.

Крім того, вже три області - Донецька, Житомирська і Волинська - повідомили про скасування послаблення карантину. Причина - зростання кількості захворювань на COVID-19 за останній тиждень.

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