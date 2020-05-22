В Україні за добу зафіксували 432 нові випадки і 17 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок суботи, 23 травня, зареєстрували 20 580 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Також у країні зафіксовано 605 летальних випадків та 6929 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстрували 432 нові випадки та 17 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (2964), Києві (2569), а також в Київській (1375), Івано-Франківській (1274), Рівненській (1368), Львівській (1285) та Тернопільській (1108) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (43), Чернігівській (127), та Донецькій (143) областях. Загалом в Україні дослідили 277 712 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Крім того, міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації для проведення зовнішнього незалежного оцінювання та роботи дитячих садків.