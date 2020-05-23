В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 24 травня, зареєстрували 20 986 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. Померли від захворювання 617 людей, а 7099 пацієнтів уже одужали.

Всього за останню добу зареєстрували 406 нових випадків та 12 померлих, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Найбільше інфікувань зафіксовано в Чернівецькій області (3028), Києві (2623), а також в Київській (1419), Рівненській (1417), Львівській (1333), Івано-Франківській (1277), та Тернопільській (1115) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили в Луганській (43), Чернігівській (129), та Донецькій (143) областях.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі.

Читайте також: Коронавірус: в Україні шість областей не готові до пом'якшення карантину