 В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків COVID-19

В Україні зафіксували 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли від захворювання 617 людей, а 7099 пацієнтів уже одужали. За добу зареєстрували 406 нових випадків.

В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків COVID-19

В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 24 травня, зареєстрували 20 986 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. Померли від захворювання 617 людей, а 7099 пацієнтів уже одужали.

Всього за останню добу зареєстрували 406 нових випадків та 12 померлих, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Найбільше інфікувань зафіксовано в Чернівецькій області (3028), Києві (2623), а також в Київській (1419), Рівненській (1417), Львівській (1333), Івано-Франківській (1277), та Тернопільській (1115) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили в Луганській (43), Чернігівській (129), та Донецькій (143) областях.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі.

Читайте також: Коронавірус: в Україні шість областей не готові до пом'якшення карантину 

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