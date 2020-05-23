В Україні за добу зафіксували 259 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 24 травня, зареєстрували 21 245 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. За останню добу було зареєстровано 259 нових випадків, що майже у два рази менше порівняно із даними на ранок неділі, коли було зафіксовано406 нових випадків.

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Про це в понеділок, 25 травня, повідомляє Центр громадського здоров'я України на офіційній сторінці у Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано в Чернівецькій області (3083), Києві (2652), а також в Київській області (1437). Найменше інфікувань офіційно підтвердили в Луганській (43), Чернігівській (131), та Донецькій (148) областях.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі. З 25 травня у Києві після вимушеного двомісячного простою відновив свою роботу метрополітен. Цього ж дня запрацювало й харківське метро.