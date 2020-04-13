В Україні за добу зафіксували майже 400 нових випадків і 10 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зафіксували 3764 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Власлідок хвороби COVID-19, яку викликає вірус, померли вже 108 людей, зафіксовано 143 випадки одужань пацієнтів, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram у середу, 15 квітня. Відповідно, за останню добу зафіксували 392 нових випадки інфікування та 10 померлих від COVID-19.

Читайте також: Боротьба з COVID-19 в Україна: сподівання на волонтерський рух

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (612), Чернівецькій (589), Івано-Франківській (356), Тернопільській (287), Київській (230) та Вінницькій (241) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (4), Чернігівській (10), Донецькій (10), Чернігівській (10), Миколаївській (14) та Харківській (25) областях.

Раніше в Україні повідомили, що втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.

Читайте також: Боротьба з коронавірусом:чи сумісні жорсткі заборони з демократією?