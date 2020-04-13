 В Україні за добу зафіксували майже 400 нових випадків і 10 жертв COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували майже 400 нових випадків і 10 жертв COVID-19

В Україні загалом зафіксували вже понад 3700 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від неї вже померли 108 людей, а 143 осіб одужали. За добу зареєстрували 392 нових випадки.

В Україні за добу зареєстрували 392 нових випадки і 10 жертв COVID-19

В Україні за добу зареєстрували 392 нових випадки і 10 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зафіксували 3764 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Власлідок хвороби COVID-19, яку викликає вірус, померли вже 108 людей, зафіксовано 143 випадки одужань пацієнтів, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram у середу, 15 квітня. Відповідно, за останню добу зафіксували 392 нових випадки інфікування та 10 померлих від COVID-19.

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Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (612), Чернівецькій (589), Івано-Франківській (356), Тернопільській (287), Київській (230) та Вінницькій (241) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (4), Чернігівській (10), Донецькій (10), Чернігівській (10), Миколаївській (14) та Харківській (25) областях.

Раніше в Україні повідомили, що втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.

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