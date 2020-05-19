 В Україні за добу зареєстрували 476 нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Новини

В Україні за добу зареєстрували 476 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу офіційно зареєстрували 476 нових випадків інфікування коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19. Тим часом у світі ним заразилися вже понад 5 мільйонів осіб.

В Україні за добу зареєстрували 476 нових випадків COVID-19

В Україні за добу зареєстрували 476 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу офіційно зареєстрували 476 нових випадків інфікування коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19. Про це в четвер, 21 травня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

"За минулу добу захворіли 476 осіб. З них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужали 272 особи", - розповів Степанов.

Загалом за весь час епідемії в Україні захворіли 19 706 осіб. З них - 1405 дітей, а також 3833 медпрацівники. Загалом одужали 6227 осіб, а летальних випадків зареєстровано 579.

За словами Степанова, за попередню добу в Україні також провели рекордну кількість досліджень методом ПЛР - 9361 дослідження. При цьому найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована в Рівненській області (70), Київській (55), Чернівецькій (46) та у Києві (65).

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У світі понад п'ять мільйонів осіб, інфікованих коронавірусом

Тим часом, за даними Університет імені Джонса Гопкінса, у світі вже зареєстровано понад п'ять мільйонів осіб, які інфікувалися новим коронавірусом. Найбільша кількість заражень - понад півтора мільйона людей - офіційно зареєстрована у США. На другому місці (308,7 тисяч людей) - Росія, а на третьому (291,5 тисяч людей) - Бразилія.

Всього у світі офіційно зафіксували понад 328 тисяч смертей від коронавірусної хвороби та майже 1,9 мільйона випадків одужання.

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