 В Україні за добу виявили 550 нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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Новини

В Україні за добу виявили 550 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Найбільше інфікувань зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

В Україні за добу виявили 550 нових випадків і 15 жертв COVID-19

В Україні за добу виявили 550 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок суботи, 6 червня, зареєстрували 550 нових випадків інфікувань коронавірусом, 15 летальних випадків та 440 осіб, що одужали. Про це свідчать дані РНБО.

Найбільше інфікувань за останню добу зафіксовано у Києві (83), Чернівецькій (66), Львівській (65) та Рівненській (52) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 26514 випадків  COVID-19, з них - 777 жертв та 11812 людей, що одужали.

Напередодні повідомили про 533 нові випадки, 4 червня - про 588 нових інфікувань, що стало рекордним показником. Про найвищу добову кількість раніше повідомляли 23 квітня - 578 нових випадків.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Нагадаємо, з 5 червня стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення. Утім, у Києві вирішили поки не відновлювати повноцінну роботу ресторанів через високий показник захворюваності.

З 1 червня в Україні залізниця відновила пасажирські перевезення, також дозволено міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволено відкриття спортзалів і басейнів. 

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