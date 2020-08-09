В Україні за добу виявили 1008 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 1008 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 10 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 25 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 387 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях. У Києві зафіксовано 66 нових випадків інфікування.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 81957 випадків інфікування, 1922 людини з коронавірусом померли, 44359 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1199 нових випадків інфікування, 8 серпня - про 1489 нових випадків інфікування, 7 серпня - про 1453 нові випадки зараження, 6 серпня кількість нових випадків становила 1318, а 5 серпня - 1271.