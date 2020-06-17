В Україні за добу виявили рекордні 829 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 18 червня, зареєстрували 829 нових інфікувань коронавірусом, 23 летальних випадки та 504 одужання. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (171), Закарпатській області (74), Рівненській області (73), Вінницькій області (63), Волинській області (56), Харківській області (55), Чернівецькій області (53) та у Київській області (41). У Києві підтвердили 58 інфікувань, одну смерть та 56 випадків одужання.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 34063 випадки інфікування COVID-19, з них - 966 смертей та 15 447 людей, які одужали.

Нагадаємо, до цього найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 17 червня - 758 випадків. Попередні антирекорди щодо коронавірусу: 13 червня - 753 випадки, 11 червня - 689 підтверджених інфікувань, 12 червня - 683 випадки, а 4 червня - 588 випадків.

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Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня.

20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня.

Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеірям МОЗ.

Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.

Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

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