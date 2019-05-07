 В Україні ″за відкати″ затримали чергового керівника Держслужби зайнятості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

В Україні "за відкати" затримали чергового керівника Держслужби зайнятості

Валерій Ярошенко та кілька чиновників отримували неправомірну вигоду під час фінансування будівництва та капітального ремонту підлеглих центрів зайнятості в регіонах, повідомили правоохоронці.

Symbolbild Handschellen (picture-alliance/chromorange/R. Tscherwitschke)

В Україні у п'ятницю, 17 травня, затримали в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка та кількох інших чиновників за отримання неправомірної вигоди. "Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з в.о. глави Державної служби зайнятості України Ярошенком за "відкати" під час будівництва об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень", - написав у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Пізніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) деталізували, що керівники і посадові особи української Держслужби зайнятості систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду під час фінансування за договорами будівництва та капітального ремонту підлеглих центрів зайнятості в регіонах. "Так, 16 травня задокументовано передання 480 тисяч гривень за підписання акту виконаних робіт із будівництва Житомирського центру зайнятості - заступнику начальника управління організації матеріально-технічного забезпечення ДСЗУ. Ці кошти у службовому кабінеті він передав начальнику цього управління. Далі їх отримав водій для подальшого передання в.о. голови ДСЗУ. Водій намагався вивезти гроші на автомобілі, після чого усіх учасників схеми було затримано", - повідомляє прес-служба ДБР. У Держбюро додали, що до цього раніше було задокументовано два епізоди передання 200 тисяч гривень і 120 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії і здійснюються одночасно 28 обшуків у службових приміщеннях як ДСЗУ, так і міністерства соціальної політики України, за місцем проживання та в транспортних засобах підозрюваних.

Нагадаємо, в 2015 році у Києві на хабарі у розмірі понад 600 тисяч гривень СБУ і ГПУ затримали голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу. Посадовець організував механізм отримання хабарів від учасників тендерних торгів, що проводила держслужба. Як повідомляла СБУ, у протиправних схемах він використовував підлеглих, які примушували підприємців сплачувати "данину" за перемогу в тендерах.

У 2011 році СБУ також затримала директора Державної служби зайнятості Володимира Галицького та кількох чиновників відомства. Тоді під час обшуків у них  були виявлено валютні цінності на загальну суму в 7,5 мільйона доларів, а також велику кількість золотих годинників і дорогоцінного каміння.

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Співробітники служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою затримали на хабарі директора державної служби зайнятості Ярослава Кашубу. В його автомобілі правоохоронці виявили понад 620 тисяч гривень. (11.09.2015)

Про звільнення всіх керівників Державної служби зайнятості оголосив міністр соцполітики Павло Розенко. Минулого тижня голову відомства Кашубу затримали через отримання хабара у сотні тисяч гривень. (16.09.2015)

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