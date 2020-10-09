В Україні зафіксували 4768 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 4768 випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у неділю, 11 жовтня. За минулу добу померли 85 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 937 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (593), Києві (502), Хмельницькій області (328) і у Житомирській області (302).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 261 тисячу випадків інфікування, 4972 людини із коронавірусом померли, а 113,5 тисячі людей одужали.

Нагадаємо, 9 жовтня в країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусу офіційно підтвердили понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби.

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