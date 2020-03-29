 В Україні зафіксували 475 випадків інфікування коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

В Україні зафіксували 475 випадків інфікування коронавірусом

Станом на вечір 29 березня в Україні офіційно зафіксовано 475 випадків інфікування коронавірусом. При цьому десятеро інфікованих осіб померли, а шестеро - вже одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 475 випадків

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 475 випадків

В Україні станом на 22:00 неділі, 29 березня, офіційно зареєстровано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я з посиланням на Центр громадського здоров'я.

"Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали в міністерстві.

Тим часом за кордоном коронавірусом інфікувалися 27 громадян України, восьмеро з них уже одужали, а четверо українок померли, поінформувало міністерство закордонних справ України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував обов'язкову двотижневу обсервацію через коронавірус для українців, які повертатимуться з-за кордону.

З 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. Пізніше МЗС України повідомило, як можна дістатися України на авто з Німеччини та інших країн Європи.

Також у МОЗ затвердили нові стандарти надання допомоги для інфікованих коронавірусом. З 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

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