В Україні зафіксували 475 випадків інфікування коронавірусом

В Україні станом на 22:00 неділі, 29 березня, офіційно зареєстровано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я з посиланням на Центр громадського здоров'я.

"Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали в міністерстві.

Тим часом за кордоном коронавірусом інфікувалися 27 громадян України, восьмеро з них уже одужали, а четверо українок померли, поінформувало міністерство закордонних справ України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував обов'язкову двотижневу обсервацію через коронавірус для українців, які повертатимуться з-за кордону.

З 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. Пізніше МЗС України повідомило, як можна дістатися України на авто з Німеччини та інших країн Європи.

Також у МОЗ затвердили нові стандарти надання допомоги для інфікованих коронавірусом. З 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

Дивитись відео 05:34 Поділитись Як карають у Німеччині порушників карантину (27.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3a77I Як карають у Німеччині порушників карантину (27.03.2020)