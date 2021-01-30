В Україні зафіксували 3177 нових випадків зараження коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 3177 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 1960 осіб з COVID-19. Про це у неділю, 31 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 79 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 4126 людей. У країні провели за добу 19059 тестувань, зокрема методом ПЛР - 15042 тестів, методом ІФА - 4017.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській області (337), Закарпатській (217) областях, у Києві (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

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Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померли 22707 людей, у яких підтвердили інфікування.