В Україні зафіксували 296 випадків зараження коронавірусом

В Україні станом на ранок вівторка, 22 червня, зафіксували 296 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Водночас, за її даними, в країні одужали від коронавірусної хвороби 829 осіб, а померла 21 людина.

"За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 22, медпрацівників - 2). Також за минулу добу: госпіталізовано - 318 осіб", - йдеться в повідомленні відомства.

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Останнім часом спостерігається постійне зменшення нових випадків інфікування коронавірусом. Днем раніше, 21 червня, за добу було зафіксовано 323 нових випадки інфікування COVID-19, 20 червня повідомлялося про 479 нових випадків захворювання, 19 червня - 852. 18 червня повідомлялося про 967 нових випадків. А 17 червня за добу було зафіксовано 1 188 нових випадків інфікування COVID-19.

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Загалом за період пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 230 142 особи, одужали 2 152 969 інфікованих, померли 52 053 людини. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) і Чернівецькій (18) областях.

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