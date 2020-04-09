В Україні зафіксували понад 2200 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, зареєстрували 2203 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом. Серед них - 69 летальних випадків та 61 одужання пацієнтів. Всього за останню добу зареєстрували 311 нових випадків, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві (348), Чернівецькій (366), Івано-Франківській (254), Тернопільській (196), Київській (140) та Вінницькій (119) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Харківській (6) та Чернігівській (9) областях. Натомість у Миколаївській області офіційно не зафіксовано жодного випадку інфікування новим коронавірусом.

Читайте також: Пандемія COVID-19: Як працює судова система України під час карантину

Раніше український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулювання домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

Читайте також: Як працюватиме український застосунок проти коронавірусу

Дивитись відео 01:18 Поділитись В Італії 104-річна жінка поборола коронавірус (09.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ah5q В Італії 104-річна жінка поборола коронавірус (09.04.2020)

Дивитись відео 05:40 Поділитись Як український бізнес допомагає медикам (09.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3agnL Як український бізнес допомагає медикам (09.04.2020)