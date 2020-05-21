В Україні зафіксували понад 20 тисяч випадків інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок п'ятниці, 22 травня, зареєстрували 20 148 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 588 летальних випадків та 6585 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстрували 442 нові випадки та 9 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (29005), Києві (2522), а також в Київській (1344), Івано-Франківській (1268), Рівненській (1323), Львівській (1240) та Тернопільській (1105) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (43), Чернігівській (119), та Донецькій (141) областях. Загалом в Україні дослідили 248 529 зразок методом ПЛР.

12 регіонів не готові до пом'якшення карантину

Тим часом міністерство охорони здоров'я України заявило, що ситуація в Києві і ще 11 областях України не відповідає необхідним показникам для переходу до другого етапу пом'якшення карантину, який передбачає, зокрема, відновлення роботи транспорту. Крім столиці, норми захворюваності перевищені в Волинській області, Дніпропетровській області, Донецькій області, Закарпатській області, Київській області, Луганській області, Миколаївській області, Полтавській області, Рівненській області, Хмельницькій області та Чернівецькій області.

Нагадаємо, що напередодні Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Крім того Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації для проведення зовнішнього незалежного оцінювання та роботи дитячих садків.