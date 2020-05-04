В Україні зафіксували майже 500 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок середи, 6 травня, кількість виявлених в Україні випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 зросла на 487. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України. Таким чином загальне число випадків COVID-19 у країні сягнуло 13 184.

Загалом від коронавірусної хвороби в Україні померли 327 людей, протягом останньої доби було зареєстровано 11 нових летальних випадків. 2097 пацієнтів з коронавірусною інфекцією в Україні одужали.

Хворобу підтверджено у 905 дітей та 2 551 медика. Усього в Україні досліджено 144 283 зразків методом ПЛР, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при мінстерстві охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань COVID-19 від початку епідемії зареєстрували в Чернівецькій області (1985), Києві (1651), Івано-Франківській області (1037) та на Тернопільщині (935).

Дані з тимчасово окупованих територій Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей відсутні, зазначають у МОЗ.

Карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні подовжено до 22 травня. Деякі обмеження уряд скасовує з 11 травня.

Кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі перевищує 3 мільйони 660 тисяч людей. Понад 257 тисяч людей померли. Більш ніж 1 мільйон 199 тисяч одужали, повідомляє Університет імені Джонса Гопкінса (США).