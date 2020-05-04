 В Україні зафіксували майже 500 нових випадків коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2020

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Новини

В Україні зафіксували майже 500 нових випадків коронавірусу

За останню добу в Україні виявили 487 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальне число хворих на COVID-19 сягнуло 13 184, повідомляють у МОЗ.

В Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на ранок середи, 6 травня, кількість виявлених в Україні випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 зросла на 487. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України. Таким чином загальне число випадків COVID-19 у країні сягнуло 13 184.

Загалом від коронавірусної хвороби в Україні померли 327 людей, протягом останньої доби було зареєстровано 11 нових летальних випадків. 2097 пацієнтів з коронавірусною інфекцією в Україні одужали.

Хворобу підтверджено у 905 дітей та 2 551 медика. Усього в Україні досліджено 144 283 зразків методом ПЛР, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при мінстерстві охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань COVID-19 від початку епідемії зареєстрували в Чернівецькій області (1985), Києві (1651), Івано-Франківській області (1037) та на Тернопільщині (935).

Дані з тимчасово окупованих територій Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей відсутні, зазначають у МОЗ.

Карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні подовжено до 22 травня. Деякі обмеження уряд скасовує з 11 травня.

Кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі перевищує 3 мільйони 660 тисяч людей. Понад 257 тисяч людей померли. Більш ніж 1 мільйон 199 тисяч одужали, повідомляє Університет імені Джонса Гопкінса (США).

 

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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