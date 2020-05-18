 В Україні зафіксували більше 19 тисяч інфікувань COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Новини

В Україні зафіксували більше 19 тисяч інфікувань COVID-19

В Україні зафіксували 19230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 564 жертви та 5955 людей, які вже одужали. За добу зареєстрували 354 нові випадки.

В Україні зафіксували більше 19 тисяч інфікувань COVID-19

В Україні зафіксували більше 19 тисяч інфікувань COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 20 травня, зареєстрували 19230 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 564 летальних випадків та 5955 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстрували 354 нові випадки та 16 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (2796), Києві (2410), а також в Київській (1261), Івано-Франківській (1246), Рівненській (1217), Львівській (1136) та Тернопільській (1089) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (42), Чернігівській (115), та Донецькій (133) областях. Загалом в Україні дослідили 248529 зразок методом ПЛР.

Пом'якшення карантинних обмежень

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема відновили роботу розташовані в окремих приміщеннях крамниці, підприємства оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, підприємства побутового обслуговування населення.

Також відкрилися парки, сквери, зони відпочинку; перукарні та салони краси, манікюрні салони (за умови дотримання певних умов); літні майданчики кав'ярень та ресторанів просто неба. Об'єкти громадського харчування можуть тепер працювати на виніс. Знову запрацювали музеї та бібліотеки; стоматологічні клініки; адвокати, аудитори, нотаріуси. Було дозволено проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, транспорту і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО).

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував відновлення міжнародного авіасполучення вже влітку.

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