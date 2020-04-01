 В Україні зафіксовано майже 900 випадків інфікування коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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Новини

В Україні зафіксовано майже 900 випадків інфікування коронавірусом

За останніми даними українського МОЗ, в Україні підтвердили вже 897 випадків інфікування коронавірусом, кількість померлих збільшилась до 22 людей.

чоловік у медичній масці на фоні логотипу Києва

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в Києві

Станом на вечір четверга, 2 квітня, в Україні зафіксовано вже 897 лабораторно підтверджених випадків інфікування кронавірусом. "Станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні, розміщеному в Telegram-каналі міністерства охорони здоров'я України, який присвячений поширенню цієї хвороби. Від хвороби померли загалом вже 22 людини. При цьому, як зазначається, 19 осіб одужали.

За даними Центру громадснького здоров'я МОЗ, більшість померлих від COVID-19 в Україні мали тяжкі серцево-судинні захворювання, діабет, новоутворення, хвороби нирок і легень, а також були старші 50 років. Там також зазначають, що середня тривалість від появи симптомів коронавірусу до настання смерті склала дев'ять діб, а від моменту госпіталізації до смерті - чотири дні.

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Як повідомлялось, український уряд має намір посилити контроль за дотриманням обсервації і самоізоляції, а також обмежити відвідування парків і зон відпочинку. За порушення режиму самоізоляції вже оштрафовані 130 громадян, які повернулись з-за кордону, заявили в українському міністерстві внутрішніх справ.

Крім того, згідно з повідомленням Офісу президента України, влада розглядає можливість введення більш жорстких карантинних заходів, зокрема ввести режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня й обмеження кількості людей під час перебування на вулиці, оскільки на Великодні свята очікується пік захворюваності коронавірусу. Карантин в Україні продовжено до 24 квітня.

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