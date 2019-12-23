 В Україні засудили запуск залізничного сполучення Кримським мостом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

В Україні засудили запуск залізничного сполучення Кримським мостом

Залізничне сполучення між Росією та анексованим Кримом є незаконним, а візит Володимира Путіна на півостров порушує суверенітет України, заявили в представництві українського президента в АРК.

Володимир Путін проїхався потягом по Кримському мосту

Володимир Путін проїхався потягом по Кримському мосту

Представництво президента України в Криму назвало протиправним запуск залізничного сполучення між Росією та анексованим півостровом. "Представництво президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України - Автономною Республікою Крим та міста Севастополь, який відбувся сьогодні, 23 грудня 2019 року", - повідомило представництво на сторінці у Facebook.

У заяві також засуджується черговий неузгоджений з Україною візит президента Росії Володимира Путіна на півострів. "Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", - йдеться в заяві. У документі також зазначено, що в'їзд і виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за узгодженням з українською стороною і через КПВВ на адміністративній межі.

Окрім того, представництво наголосило, що жодні дії РФ щодо Криму не змінять закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу АР Крим та Севастополя як невід'ємних частин території України.

Міністерство закордонних справ України також розкритикувало візит Путіна до Криму і відкриття залізничного руху Керченським мостом. "МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з непогодженим візитом президента Російської Федерації Путіна на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та відкриттям руху залізничною частиною так званого "Кримського моста" через Керченську протоку, який російська сторона побудувала без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, в тому числі Конвенції ООН з морського права", - йдеться у заяві міністерства.

МЗС зазначає, що ані поїздки російських чиновників до Криму, ані будівництво моста, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплені в Конституції України статус Криму і Севастополя як невід'ємної частини території України. Там також зазначили, що жодна цивілізована країна світу не визнає спроби Кремля легітимізувати анексію Криму.

Міністерство вимагає від Росії припинити протиправні дії і будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях Криму. Крім цього, російській стороні передано відповідну ноту протесту.

Як повідомлялося, 23 грудня із Санкт-Петербурга до Севастополя вирушив перший рейсовий потяг, який проїде по Кримському мосту до анексованого півострова. Під час офіційної церемонії президент РФ Володимир Путін проїхався в потягу Кримським мостом, звернувши увагу на "м'яку" ходу поїзда. Путін заявив, що відкриття кримського залізничного мосту свідчить про "здатність Росії реалізовувати проєкти світового рівня".

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Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

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Після "КамАЗу" Путін проїхався по "Кримському мосту" ще й потягом (23.12.2019)

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