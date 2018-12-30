В Україні запровадили міжнародний номер банківського рахунку IBAN

Нові рахунки від понеділка, 5 серпня, українські банки будуть відкривати виключно відповідно до вимог міжнародного номера IBAN, повідомив Національний банк України.

Утім, до 31 жовтня включно при переказах клієнти можуть вказувати як реквізити старого зразка, так і номер IBAN. За цей час банки самостійно змінять номери рахунків відповідно до нових стандартів. Водночас всі платіжні картки, прив'язані до старих рахунків, залишаються чинними.

Після завершення перехідного періоду здійснити грошовий переказ без IBAN буде неможливо. "З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів", - йдеться в повідомлення НБУ.

Регулятор підкреслює, що запровадження IBAN сприятиме гармонізуванню європейського та українського платіжного простору, дасть змогу пришвидшити переказ коштів та легше ідентифікувати платника та отримувача коштів. Невдовзі НБУ планує запровадити здійснення платежів з допомогою QR-кодів, які будуть містити інформацію про IBAN. Наразі стандарти IBAN діють у 28-ми державах ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, Монако, Сан-Марино та інших країнах світу. У Німеччині IBAN діє з 2016-го року. НБУ повідомило про його запровадження в Україні в грудні минулого року.