В Україні запрацювало Державне бюро розслідувань

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба призначив 23 із 27 кандидатів на керівні посади в Держбюро, повідомляє агенція "Українські Новини". "Я прийняв рішення призначити 23 кандидати", - повідомив Труба на брифінгу в Києві у вівторок, 27 листопада.

За словами очільника Державного бюро розслідувань, усі призначені кандидати пройшли повторну перевірку на поліграфі в ДБР. Труба підкреслив, що чотирьох кандидатів не призначили на посади, на які вони претендували. Таким чином, пізніше на керівні посади в центральний апарат Держбюро призначать чотирьох інших осіб.

Директор ДБР також повідомив, що у бюро зареєстровані перші кримінальні провадження. "Від сьогоднішнього дня ДБР розпочало свою роботу. Слідчі зареєстрували перші кримінальні провадження. Це кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу та за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах", - цитує слова Труби на брифінгу в Києві агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Романа Труби, 300 слідчих бюро склали присягу, повноцінна робота ДБР розпочалася по всій Україні.