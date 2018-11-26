 В Україні запрацювало Державне бюро розслідувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Україні запрацювало Державне бюро розслідувань

Державное бюро розслідувань (ДБР) України розпочало роботу - уже зареєстровані перші провадження. Директор ДБР Роман Труба призначив кандидатів на керівні посади в Держбюро.

Роман Труба

Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба призначив 23 із 27 кандидатів на керівні посади в Держбюро, повідомляє агенція "Українські Новини". "Я прийняв рішення призначити 23 кандидати", - повідомив Труба на брифінгу в Києві у вівторок, 27 листопада.

DW.COM

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що інформацію щодо всіх конкурсантів у ДБР будуть ретельно перевіряти. (18.07.2018)

На поліграфі в Україні вже тестували співробітників Нацполіції та НАБУ. Під час прийому на роботу в новостворене Держбюро розслідувань перевірка на детекторі брехні обов'язкова. Чи дає тестування очікуваний результат? (29.08.2018)

За словами очільника  Державного бюро розслідувань, усі призначені кандидати пройшли повторну перевірку на поліграфі в ДБР. Труба підкреслив, що чотирьох кандидатів не призначили на посади, на які вони претендували. Таким чином, пізніше на керівні посади в центральний апарат Держбюро призначать чотирьох інших осіб.

Директор ДБР також повідомив, що у бюро зареєстровані перші кримінальні провадження. "Від сьогоднішнього дня ДБР розпочало свою роботу. Слідчі зареєстрували перші кримінальні провадження. Це кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу та за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах", - цитує слова Труби на брифінгу в Києві агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Романа Труби, 300 слідчих бюро склали присягу, повноцінна робота ДБР розпочалася по всій Україні.

Також за темою

Roman Truba

Директор ДБР України відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади 28.08.2018

Конкурсна комісія знищила матеріали експертизи на поліграфі. Тому директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади в ДБР.

Roman Truba

ДБР України: новий слідчий орган опинився в центрі скандалу ще до запуску 31.08.2018

Анонсований на вересень запуск створеного ще 2015 року Державного бюро розслідувань може зірватися через скандал, що виник після звинувачень його голови Труби на адресу конкурсної комісії.

Roman Truba

ЄС має серйозні зауваження до низки кандидатів у ДБР 18.07.2018

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що інформацію щодо всіх конкурсантів у ДБР будуть ретельно перевіряти.

Реклама

Докладно

default

Європейська преса про керченський напад

Напад у Керченській протоці має розбудити Європу, пишуть європейські видання. 

Еммануель Макрон

Макрон: Франція закриє 14 реакторів АЕС до 2035 року

Загалом у Франції 58 атомних реакторів. Найстаріша французька АЕС Фессенхайм закриється у 2020 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  