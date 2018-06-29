В Україні запрацювали нові правила готівкових розрахунків

В Україні від неділі, 1 липня, набули чинності нові правила готівкових розрахунків. Відтепер підприємства торгівлі та сфери послуг у разі відсутності монет дрібних номіналів проводитимуть заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ). Суму чеку, яка закінчується на 1-4 копійки, заокруглюватимуть у бік зменшення, а суму, що закінчується на 5-9 копійок, - збільшення донайближчої суми, що закінчується на 0 копійок.

Причиною ухвалення нових правил стало те, що НБУ з міркувань рентабельності припинив карбування та випуск у готівковий обіг монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. "У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів покупець і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця він може видати покупцеві решту цими номіналами", - йдеться у повідомленні. Нацбанк переконаний, що правила заокруглення будуть прозорими та справедливими для обох сторін. В обігу залишаються лише 10 і 50 копійок, також НБУ карбуватиме гривневі монети.

Нацбанк підрахував, що це дасть змогу скоротити видатки держави на карбування і забезпечення грошового обігу більше ніж на 90 мільйонів гривень на рік. При безготівкових розрахунках правила заокруглення не застосовуватимуться.