В Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР
Про успішний запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху повідомили в МВС. У міністерстві сподіваються з її допомогою знизити смертність на українських дорогах.
В Україні запрацювала автоматична система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Камери на першому етапі встановлені лише в Києві та Київській області - 20 у столиці та 25 в області. Про успішний запуск системи повідомив у понеділок, 1 червня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у соціальній мережі Twitter.
За даними урядовця, "протягом восьми хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".
Раніше його заступник Антон Геращенко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що "першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7" в Києві. Цей автомобіль рухався зі швидкістю 75 кілометрів на годину за дозволеного швидкісного режиму на тій ділянці дороги до 70 кілометрів на годину.
Як повідомлялося, роботу автоматичної системи фіксації порушень ПДР планували розпочати з 1 травня. Однак на тлі запровадження жорстких обмежень, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, у МВС вирішили зробити це пізніше. Загалом у МВС планували облаштувати близько 700 пунктів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
На початковому етапі фіксуватимуть тільки один вид порушень правил дорожнього руху - перевищення обмежень швидкості. При цьому прилади встановлюватимуть на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де найчастіше стаються ДТП. За словами Антона Геращенка, вже цього року система "фіксуватиме й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху".
Після фіксації порушення інформація про нього має надходити до центру обробки даних Департаменту патрульної поліції. Там її розглядатимуть поліцейські, уповноважені виписувати відповідні до правопорушень штрафи. Штраф необхідно сплатити упродовж 30 днів.
Антон Геращенко раніше запевняв, що завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - зменшення загибелі та травмування українців на дорогах, а не збільшення стягнення штрафів із порушників.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Радар-піонер
Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
"Жук" полює за "жуком"
З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Обережно, пастка!
Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Інкубатор штрафів
Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Окуляри-лазери
Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Святі поспішають
Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Швиденько продивитись папери
2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Поганяв - заплати
Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
Ні незаконним перегонам!
Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.
Як ловлять "гонщиків" у Німеччині
До 10 років в'язниці
Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.