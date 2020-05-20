В Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР

В Україні запрацювала автоматична система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Камери на першому етапі встановлені лише в Києві та Київській області - 20 у столиці та 25 в області. Про успішний запуск системи повідомив у понеділок, 1 червня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у соціальній мережі Twitter.

За даними урядовця, "протягом восьми хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".

Раніше його заступник Антон Геращенко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що "першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7" в Києві. Цей автомобіль рухався зі швидкістю 75 кілометрів на годину за дозволеного швидкісного режиму на тій ділянці дороги до 70 кілометрів на годину.

Як повідомлялося, роботу автоматичної системи фіксації порушень ПДР планували розпочати з 1 травня. Однак на тлі запровадження жорстких обмежень, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, у МВС вирішили зробити це пізніше. Загалом у МВС планували облаштувати близько 700 пунктів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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На початковому етапі фіксуватимуть тільки один вид порушень правил дорожнього руху - перевищення обмежень швидкості. При цьому прилади встановлюватимуть на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де найчастіше стаються ДТП. За словами Антона Геращенка, вже цього року система "фіксуватиме й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху".

Після фіксації порушення інформація про нього має надходити до центру обробки даних Департаменту патрульної поліції. Там її розглядатимуть поліцейські, уповноважені виписувати відповідні до правопорушень штрафи. Штраф необхідно сплатити упродовж 30 днів.

Антон Геращенко раніше запевняв, що завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - зменшення загибелі та травмування українців на дорогах, а не збільшення стягнення штрафів із порушників.