 В Україні запрацювала нова митна служба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

В Україні запрацювала нова митна служба

Про початок роботи нової Державної митної служби повідомив її голова Максим Нефьодов. За його словами, в рамках реформи вдалося скоротити кількість митниць з 26 до 16.

На словацько-українському кордоні

На словацько-українському кордоні (архівне фото)

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив про початок роботи з неділі, 8 грудня, нової митниці. "Сьогодні в 00:00 офіційно запустилася нова митниця", - написав Нефьодов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Уже в 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Акермані, який зайшов о 23:49 ще в ДФС (Державну фіскальну службу. - Ред.). Ну і опівночі був оформлений перший рейс у Борисполі", - написав Нефьодов.

Голова відомства запевнив, що нова митниця "буде справді працювати для платників податків". Він також зазначив, що в рамках реформи було скорочено кількість митниць з 26 до 16.

DW.COM

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови Державної митної служби. (26.06.2019)

Згідно з реформою Державної фіскальної служби України, її розділять на податкову та митну служби. У міністерстві фінансів переконані, що завдяки цьому робота відповідних органів буде прозорішою. (18.12.2018)

Розмежування роботи податкової та митної служб було вимогою МВФ, але експерти не очікують від цього кроку принципового покращення ситуації у фіскальній сфері. (20.12.2018)

Майбутній керівник нової української митниці Максим Нефьодов розповів у інтерв'ю DW про те, які зміни очікують на Державну митну службу. (28.06.2019)

Крім того, Нефьодов похвалився, що йому та його команді вдалося не допустити потрапляння понад 500 найбільш "сумнівних" керівників до лав нової Держмитслужби.

Щодо кадрової роботи Нефьодов вказав, що нині в штат Держмитслужби переведено понад 50 відсотків працівників, і цей процес триватиме впродовж грудня. Так само вже цього місяця планується розпочати "конкурси, щоб замістити тих, кого звільняємо", - написав Нефьодов.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру фінансів Оксані Маркаровій і главі Держмитслужби Нефьодову запустити нову митну службу до 1 грудня 2019 року. Крім того, до 1 січня 2020 року мають запустити повноцінну роботу "єдиного вікна" на митниці, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою реорганізована роботу Державної фіскальної служби (ДФС). Згідно з постановою, з цього відомства утворено дві державні служби: податкову та митну. Раніше на розподілі ДФС наполягав Міжнародний валютний фонд.

Це вже не перша спроба реорганізувати ці відомства. Раніше на різних етапах були ДФС України, ДПС (Державна податкова служба, - Ред.) України, а також міністерство доходів і зборів за урядування Миколи Азарова.

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