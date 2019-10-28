В Україні запрацювала нова митна служба

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив про початок роботи з неділі, 8 грудня, нової митниці. "Сьогодні в 00:00 офіційно запустилася нова митниця", - написав Нефьодов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Уже в 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Акермані, який зайшов о 23:49 ще в ДФС (Державну фіскальну службу. - Ред.). Ну і опівночі був оформлений перший рейс у Борисполі", - написав Нефьодов.

Голова відомства запевнив, що нова митниця "буде справді працювати для платників податків". Він також зазначив, що в рамках реформи було скорочено кількість митниць з 26 до 16.

Крім того, Нефьодов похвалився, що йому та його команді вдалося не допустити потрапляння понад 500 найбільш "сумнівних" керівників до лав нової Держмитслужби.

Щодо кадрової роботи Нефьодов вказав, що нині в штат Держмитслужби переведено понад 50 відсотків працівників, і цей процес триватиме впродовж грудня. Так само вже цього місяця планується розпочати "конкурси, щоб замістити тих, кого звільняємо", - написав Нефьодов.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру фінансів Оксані Маркаровій і главі Держмитслужби Нефьодову запустити нову митну службу до 1 грудня 2019 року. Крім того, до 1 січня 2020 року мають запустити повноцінну роботу "єдиного вікна" на митниці, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою реорганізована роботу Державної фіскальної служби (ДФС). Згідно з постановою, з цього відомства утворено дві державні служби: податкову та митну. Раніше на розподілі ДФС наполягав Міжнародний валютний фонд.

Це вже не перша спроба реорганізувати ці відомства. Раніше на різних етапах були ДФС України, ДПС (Державна податкова служба, - Ред.) України, а також міністерство доходів і зборів за урядування Миколи Азарова.