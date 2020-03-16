 В Україні заборонили міжміські пасажирські перевезення через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Новини

В Україні заборонили міжміські пасажирські перевезення через коронавірус

Уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь більше 10 людей.

В Україні заборонили міжміські пасажирські перевезення

В Україні заборонили міжміські пасажирські перевезення

Уряд України на виконання доручення президента держави ухвалив рішення обмежити пасажирські перевезення для запобігання поширення коронавірусу. Відповідне рішення опубліковано на Урядовому порталі в ніч на вівторок, 17 березня.

"Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів", - йдеться у повідомленні.

Заборона триватиме з 18 березня по 3 квітня. Крім того, з 17 березня по 3 квітня не працюватиме метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі. Також влада заборонила перевозити більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах, автобусах на міських маршрутах.

Заборона масових заходів, закриття кафе

Із 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

Крім того, з 17 березня мають тимчасово закритися всі ресторани, кафе, бари, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри. Заклади харчування зможуть продовжити працювати лише для доставки їжі "за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту". Водночас мають працювати супермаркети, аптеки, банки і страхові компанії.

Також уряд доручив міністерству охорони здоров'я припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових через коронавірус.

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Тим часом в міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомили, що пропуск на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виїзд із неї тимчасово обмежується для деяких категорій громадян з метою зменшення потоку можливо інфікованих коронавірусом.

"До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску громадян України та членів їхніх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з ТОТ АР Крим та м. Севастополя, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

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У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати лист і звернення до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

До цього президент України Володимир Зеленський пропонував закрити міжміські перевезення та метро в Україні. 

Нагадаємо, в Україні зафіксовано сім випадків зараження новим коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.

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