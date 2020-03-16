В Україні заборонили міжміські пасажирські перевезення через коронавірус

Уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь більше 10 людей.
Уряд України на виконання доручення президента держави ухвалив рішення обмежити пасажирські перевезення для запобігання поширення коронавірусу. Відповідне рішення опубліковано на Урядовому порталі в ніч на вівторок, 17 березня.
"Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів", - йдеться у повідомленні.
Заборона триватиме з 18 березня по 3 квітня. Крім того, з 17 березня по 3 квітня не працюватиме метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі. Також влада заборонила перевозити більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах, автобусах на міських маршрутах.
Заборона масових заходів, закриття кафе
Із 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.
Крім того, з 17 березня мають тимчасово закритися всі ресторани, кафе, бари, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри. Заклади харчування зможуть продовжити працювати лише для доставки їжі "за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту". Водночас мають працювати супермаркети, аптеки, банки і страхові компанії.
Також уряд доручив міністерству охорони здоров'я припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових через коронавірус.
КПВВ на адмінкордоні з Кримом припинють роботу
Тим часом в міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомили, що пропуск на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виїзд із неї тимчасово обмежується для деяких категорій громадян з метою зменшення потоку можливо інфікованих коронавірусом.
"До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску громадян України та членів їхніх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з ТОТ АР Крим та м. Севастополя, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Facebook.
Україна проситиме у МВФ гроші "для подолання наслідків коронавірусу"
У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати лист і звернення до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.
До цього президент України Володимир Зеленський пропонував закрити міжміські перевезення та метро в Україні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано сім випадків зараження новим коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.
Від 17 березня Україна припиняє авіасполучення зі світом. Наразі повернутися додому вчасно не мають змоги близько 1800 українців. МЗС обіцяє їм евакуацію, зокрема, і спецрейсами. (16.03.2020)