 В Україні заарештовані літаки ″Руслан″, належні російській авіакомпанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

В Україні заарештовані літаки "Руслан", належні російській авіакомпанії

Російські літаки заарештували на вимогу ДП "Антонов". Там кажуть, що льотна придатність повітряних суден продовжена з порушенням і в обхід розробника.

Літак Ан-124-100

Літак Ан-124-100

Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили у прес-службі української юридичної компанії "Ільяшев і партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", пише "Інтерфакс-Україна".

В "Антонові" впевнені, що льотна придатність цих літаків була продовжена з порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) і в обхід українського розробника ДП "Антонов".

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У компанії "Ільяшев і партнери" відзначили, що російська федеральна агенція повітряного транспорту (Росавіація) незаконно сертифікувала німецьку компанію AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) як розробника модифікації літака Ан-124-100.

"Внаслідок незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких виступає авіакомпанія "Волга-Дніпро", в обхід ДП "Антонов" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію даних літаків", - зазначили в компанії "Ільяшев і партнери".

Арешт накладено на літаки Ан-124-100, що належать авіакомпаніям "Волга-Дніпро" і Volga Dnepr Airlines (Ірландія). Як наголошується в повідомленні, відповідно до рішення українського суду експлуатація зазначених повітряних суден заборонена зазначеними авіакомпаніям, а також будь-якими іншими третіми особами. Компанії "Волга-Дніпро" належать 17 літаків: 12 Ан-124-100 і п'ять Іл-76, таким чином, заарештована майже третина авіапарку.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, з 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн - найбільший у світі серійний важкий транспортний літак, котрий успішно працює на світовому ринку надважких і негабаритних вантажів.

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